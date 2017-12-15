На Прикарпатье лесовоз насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в пгт Брошнев-Осада Рожнятовского района Ивано-Франковской области лесовоз насмерть сбил велосипедиста. Информацию о ДТП сообщило местное Facebook-сообщество “AutoLife IF”, передает УНН.
По предварительным данным, лесовоз наехал на велосипедиста. Последний от полученных травм погиб на месте.
Обстоятельства инцидента выясняются.
На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа полиции.
Стоит отметить, что в результате аварии движение автотранспорта было затруднено.
Как сообщал УНН, в Киеве водитель авто врезался в столб и сбежал, пострадала женщина.