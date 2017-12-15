На Прикарпатье лесовоз насмерть сбил велосипедиста

По предварительным данным, лесовоз наехал на велосипедиста. Последний от полученных травм погиб на месте.

Обстоятельства инцидента выясняются.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Стоит отметить, что в результате аварии движение автотранспорта было затруднено.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель авто врезался в столб и сбежал, пострадала женщина.