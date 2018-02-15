На Прикарпатті біля будинку Бандери пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні вночі біля оселі голови проводу ОУН Степана Бандери у селі Старий Угринів Івано-Франківської області стався вибух. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Мирослава Белдик.
За її словами, вибух пошкодив вхідні двері будівлі.
“Скоріш за все, використовували саморобний вибуховий пристрій. Подробиці та деталі інциденту стануть відомі після проведення необхідних слідчих дій. Наразі на місці працюють представники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію цього кримінального правопорушення”, – зазначила М.Белдик.
Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловік погрожує підірвати житловий будинок на вулиці Чорнобильській у Києві.