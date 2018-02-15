На Прикарпатье возле дома Степана Бандеры прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня ночью у дома главы провода ОУН Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области произошел взрыв. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Мирослава Белдик.
По ее словам, взрыв повредил входную дверь здания.
"Скорее всего, использовали самодельное взрывное устройство. Подробности и детали инцидента станут известны после проведения необходимых следственных действий. Сейчас на месте работают представители следственно-оперативной группы и взрывотехники. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации данного криминального правонарушения", - отметила М.Белдик.
Как сообщал УНН, правоохранители проверяют информацию о том, что человек угрожает взорвать жилой дом на улице Чернобыльской в столице.