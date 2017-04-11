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На причалі в Одесі горіли 15 приватних будинків

На причалі в Одесі горіли 15 приватних будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рятувальники в Одесі ліквідували пожежу на причалі площею 1000 кв.м., яка пошкодила 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"11 квітня, о 04:22 до служби порятунку Одещини надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на причалі за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського", - йдеться в інформації ДСНС.

По прибуттю на місце події підрозділів ДСНС спостерігалось горіння 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків на загальній площі 1000 кв.м. За підвищеним номером виклику до місця було спрямовано додаткові відділення.

Пожежа ускладнювалась щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води. На місці було організовано забір води при допомозі мотопомп.

Під час ліквідації пожежі було виявлено постраждалого, який під час самостійного гасіння вогню отримав опіки рук.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Загалом на місці події працювало 70 чоловік особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.

Як повідомляв УНН 10 квітня, з 3-го по 9-те квітня в Україні сталися 2 тис. 853 пожежі. 

 

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