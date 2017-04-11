На причале в Одессе горели 15 частных домов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52026 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105085 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161772 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119005 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118076 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113400 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104858 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На причале в Одессе горели 15 частных домов

На причале в Одессе горели 15 частных домов

Киев  •  УНН

 • 12634 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Спасатели в Одессе ликвидировали пожар на причале площадью 1000 кв.м., который повредил 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 апреля, в 04:22 в службу спасения Одесской области поступило сообщение о пожаре, который возник на причале по адресу: г. Одесса, ул. Дача Ковалевского", - говорится в информации ГСЧС.

По прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1000 кв.м. По повышенному номеру вызова к месту были направлены дополнительные расчеты пожарных.

Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.

Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавшего, который во время самостоятельного тушения огня получил ожоги рук.

В результате пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.

Причина возникновения пожара устанавливается. Всего на месте происшествия работало 70 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц техники.

Как сообщал УНН 10 апреля, с 3-го по 9-е апреля в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара.

 

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