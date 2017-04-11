На причале в Одессе горели 15 частных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Спасатели в Одессе ликвидировали пожар на причале площадью 1000 кв.м., который повредил 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"11 апреля, в 04:22 в службу спасения Одесской области поступило сообщение о пожаре, который возник на причале по адресу: г. Одесса, ул. Дача Ковалевского", - говорится в информации ГСЧС.
По прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1000 кв.м. По повышенному номеру вызова к месту были направлены дополнительные расчеты пожарных.
Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.
Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавшего, который во время самостоятельного тушения огня получил ожоги рук.
В результате пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.
Причина возникновения пожара устанавливается. Всего на месте происшествия работало 70 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц техники.
Как сообщал УНН 10 апреля, с 3-го по 9-е апреля в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара.