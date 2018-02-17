На пожежі в Одесі загинули дві людини
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні вранці на вулиці Новосельського в Одесі у житловому двоповерховому будинку сталася пожежа. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
“До місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику “Ранг 1 БІС”. Було встановлено, що сталось загоряння на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, мається загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення та горище. Під час проведення розвідки у складі ланки газодимозахисної служби рятувальники виявили на місці події тіло загиблої людини. У складі двох оперативних ділянок було організовано гасіння пожежі та захист від розповсюдження вогню на горищне приміщення будинку. У ході гасіння пожежі на місці події було виявлено тіло ще одного загиблого чоловіка",- йдеться у повідомленні.
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Рятувальниками пожежа була локалізована та ліквідована на площі 70 м. кв. причина пожежі встановлюється.
До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць основної і спеціальної пожежної техніки та 26 чоловік особового складу.