На пожаре в Одессе погибли два человека

"К месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова "Ранг 1 БИС". Было установлено, что произошло загорание на втором этаже двухэтажного жилого дома, имеется угроза распространения огня на соседние помещения и чердак. При проведении разведки в составе звена газодымозащитной службы спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего человека. В составе двух оперативных участков было организовано тушение пожара и защиту от распространения огня на чердачное помещение дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

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Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 м.кв. причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарной техники и 26 человек личного состава.