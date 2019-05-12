На пожежі у гаражі загинули дві людини

"12 травня о 03:26 на спецлінію "101" від чергового національної поліції ДПРЧ-8 надійшло повідомлення про загоряння гаража за адресою: місто Сарни вулиця Грушевського. До місця виклику було направлено два чергових відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни", - йдеться у повідомленні.



Після прибуття, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплений шлакоблоковий гараж по дерев’яній обрешітці, критий шифером, розміром 5х8м на площі 40м2, дах гаражу обвалився.



Існувала загроза поширенню вогню на розташовану за півтора метра житлового будинку.



О 03:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 04:22 повністю ліквідувати. Вогонь повністю знищив гараж.



Під час розбору конструкцій на місці пожежі рятувальники виявили два загиблих тіла: власника гаража 1957 року народження та тіло іншої людини, ймовірно жінки. ЇЇ особа наразі встановлюється.



До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.



Причина пожежі наразі встановлюється.



Як повідомляв УНН, на Одещині під час пожежі в автомобілі загинула дворічна дівчинка.