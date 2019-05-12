На пожаре в гараже погибли два человека

"12 мая в 3:26 по спецлинии" 101 "от очередного национальной полиции ДПРЧ-8 поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: Сарны улица Грушевского. К месту вызова были направлены два дежурных отделения бойцов 8-й государственной пожарно-спасательной части города серны ", - говорится в сообщении.



По прибытии спасатели установили, что огнем полностью охвачен шлакоблочный гараж по деревянной обрешетке, крытый шифером, размером 5х8м на площади 40м2, крыша гаража обвалился.



Существовала угроза распространения огня на находящийся в полтора метрах жилой дом.



В 03:45 пожар удалось локализовать, а в 04:22 полностью ликвидировать. Огонь полностью уничтожил гараж.



Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили два погибших тела: владельца гаража 1957 года и тело другого человека, вероятно женщины. Ее лицо устанавливается.



К тушению пожара были привлечены две единицы техники ГСЧС и 10 спасателей.



Причина пожара устанавливается.



Как сообщал УНН, в Одесской области во время пожара в автомобиле погиб двухлетняя девочка.