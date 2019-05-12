На пожаре в гараже погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В городе Сарны по улице Грушевского полностью сгорел гараж, в его обломками пожарные обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области, передает УНН.
"12 мая в 3:26 по спецлинии" 101 "от очередного национальной полиции ДПРЧ-8 поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: Сарны улица Грушевского. К месту вызова были направлены два дежурных отделения бойцов 8-й государственной пожарно-спасательной части города серны ", - говорится в сообщении.
По прибытии спасатели установили, что огнем полностью охвачен шлакоблочный гараж по деревянной обрешетке, крытый шифером, размером 5х8м на площади 40м2, крыша гаража обвалился.
Существовала угроза распространения огня на находящийся в полтора метрах жилой дом.
В 03:45 пожар удалось локализовать, а в 04:22 полностью ликвидировать. Огонь полностью уничтожил гараж.
Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили два погибших тела: владельца гаража 1957 года и тело другого человека, вероятно женщины. Ее лицо устанавливается.
К тушению пожара были привлечены две единицы техники ГСЧС и 10 спасателей.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Одесской области во время пожара в автомобиле погиб двухлетняя девочка.