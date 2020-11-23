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На порядку денному повинно стояти питання про звіт і відставку віце-прем’єра Уруського – експерт

На порядку денному повинно стояти питання про звіт і відставку віце-прем’єра Уруського – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У світлі тотальної відсутності стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу, на порядку денному має стояти питання про звіт і відставку віце-прем’єр-міністра Олега Уруського. Про це УНН розповів політолог Андрій Смолій.

"Якщо ми бачимо, що реформи згортаються, і навіть ті реформи, які вже були впроваджені – виникає питання у тому, чи взагалі потрібен такий міністр. Чи не мав би він подати у відставку? І чи зараз на порядку денному не мало б стояти питання про звіт і слідом — відставку? Бо дуже багато питань і дуже мало відповідей. Якщо не буде звіту – і опозиція, і громадянське суспільство повинні підіймати питання і щодо відставки, не лише звіту", - вважає він.

На думку Смолія, чиновники, які неефективно виконують свої функції та не можуть за тривалий час показати свою продуктивність, недоцільні на таких високих і відповідальних посадах.

"Якщо звіту немає, якщо немає комунікації між керівництвом профільного міністерства, керівництвом "Укроборонпрому" і Верховної Ради – то це означає, що вже тут щось не те. Якщо звітів і планів стратегій немає – виникає питання, чи потрібні чиновники, які працюють без стратегій і звітів у такій важливій галузі ОПК", - зауважив він.

Нагадаємо, у профільному комітеті Верховної Ради невдоволені ситуацією в ОПК і планують цього тижня викликати віце-прем’єр-міністра Олега Уруського для звіту. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов був незадоволений ефективністю та результативністю роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України віце-прем'єр-міністра Уруського.

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