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На понад 240 гривень: як за місяць в Україні зросла середня зарплата

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України за місяць зросла на 242 гривні, передає УНН із посиланням на дані Держстату.

На понад 240 гривень: як за місяць в Україні зросла середня зарплата

Деталі

Так, за даними Держстату, середня зарплата у версені становила 14239 гривень, тоді як у серпні - 13997 гривень. Тож за місяць її розмір збільшився на 242 гривні.

"Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2021р. становила 14239 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Порівняно із серпнем середня заробітна плата збільшилася на 1,7%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2020р.) – на 18,7%", - йдеться у повідомленні.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Додамо

Рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше та у віці 15-70 років у другому кварталі 2021 року в Україні почало знижуватися - з понад 10% у першому кварталі до 9,3% або 1,6 млн осіб. Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становила по 15,8 млн осіб.

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