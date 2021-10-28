Более чем на 240 гривен: как за месяц в Украине выросла средняя зарплата

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Так, по данным Госстата, средняя зарплата в августе составила 14239 гривен, тогда как в августе – 13997 гривен. За месяц ее размер увеличился на 242 гривны.

"Средняя заработная плата (номинальная) штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2021г. составила 14239 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

По сравнению с августом средняя заработная плата увеличилась на 1,7%, а за последние 12 месяцев (по отношению к сентябрю 2020 г.) – на 18,7%", - говорится в сообщении.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Добавим

Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2021 года в Украине начал снижаться - с более 10% в первом квартале до 9,3% или 1,6 млн человек. Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15–70 лет составляло по 15,8 млн человек.