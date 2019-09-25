На полях ГА ООН зустрілися п'ять міністрів країн, які розслідують катастрофу MH17

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністри закордонних справ Австралії, Нідерландів, України, Малайзії і Бельгії напередодні зустрілися на полях на полях 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, щоб підтвердити своє зобов'язання добитися справедливості щодо жертв катастрофи Boeing рейсу MH17 над Донеччиною в 2014 році, і їх сімей. Про це в Twitter повідомила глава Міністерства закордонних справ Австралії Марісе Пейн в Twitter, передає УНН.