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На полях ГА ООН зустрілися п'ять міністрів країн, які розслідують катастрофу MH17

На полях ГА ООН зустрілися п'ять міністрів країн, які розслідують катастрофу MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністри закордонних справ Австралії, Нідерландів, України, Малайзії і Бельгії напередодні зустрілися на полях на полях 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, щоб підтвердити своє зобов'язання добитися справедливості щодо жертв катастрофи Boeing рейсу MH17 над Донеччиною в 2014 році, і їх сімей. Про це в Twitter повідомила глава Міністерства закордонних справ Австралії Марісе Пейн в Twitter, передає УНН.

"П'ята нарада міністрів закордонних справ п'яти країн, що входять в Об'єднану групу з розслідування MH17, сьогодні зміцнила нашу єдність і відданість справі відновлення справедливості в зв'язку з припиненням польоту MH17 5 років тому", - йдеться в повідомленні.

Раніше МЗС України також повідомив про проведену зустріч.

"Учасники відзначили прогрес слідства і привітали висунення перших підозр. Очікується, що судові слухання почнуться в Нідерландах в березні 2020 року. Міністри також підтвердили відданість своїх країн розслідуванню та встановленню справедливості щодо загиблих у цій страшній трагедії", - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна і Нідерланди досягли певних домовленостей щодо фігуранта справи MH17 Цемаха.

Українські Національні Новини

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