На полтавця напав чоловік з ножем
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. На бульварі Богдана Хмельницького поблизу зупинки “Оптика” жителю Полтави нанесли ножове поранення. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Полтави.
Декілька екіпажів патрульної поліції прибули на місце події та виявили там 33-річного полтавця із різаною раною лівої голені. Інспектори викликали швидку допомогу та надали невідкладну домедичну допомогу, аби зупинити кровотечу.
Тим часом небайдужі громадяни затримали 34-річного уродженця Донецької області, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень.
У ході спілкування із затриманим правоохоронці встановили подробиці події, в якій поранено людину, а також знайшли розкладний ніж.
Зараз усі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, чоловік на підпитку намагався поцупити бордюрний камінь у Полтаві.