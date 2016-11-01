На полтавчанина напал мужчина с ножом
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. На бульваре Богдана Хмельницкого возле остановки "Оптика" жителю Полтавы нанесли ножевое ранение. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Полтавы.
Несколько экипажей патрульной полиции прибыли на место происшествия и обнаружили там 33-летнего полтавчанина с резаной раной левой голени. Инспекторы вызвали скорую помощь и оказали неотложную домедицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение.
Между тем неравнодушные граждане задержали 34-летнего уроженца Донецкой области, который обоснованно подозревается в нанесении телесных повреждений.
В ходе общения с задержанным правоохранители установили подробности происшествия, в котором ранен человек, а также нашли раскладной нож.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, человек в нетрезвом состоянии пытался украсть бордюрный камень в Полтаве.