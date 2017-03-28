На Полтавщині зіткнулися сім автомобілів

Cьогодні, 28 березня, близько 16:30, на 274-му кілометрі автодороги “Київ—Харків”, поблизу села Красногорівка Великобагачанського району сталася аварія з участю семи автомобілів.



Попередньо відомо, що серед учасників ДТП автомобілі “Газель”, Opel, DAEWOO Lanos, RENAULT, Porsche Cayenne та вантажівка RENAULT. Аварія сталася на задимленій ділянці дороги від випалювання поля.



Пасажир Porsche Cayenne отримав тілесні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився.



Працівники поліції з’ясовують всі обставини ДТП

Як повідомляв УНН, на кільцевій дорозі Львова у ДТП потрапило 4 автомобілі.