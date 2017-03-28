В Полтавской области столкнулись семь автомобилей

Сегодня, 28 марта, около 16:30, на 274-м километре автодороги "Киев-Харьков", вблизи села Красногоровка Великобагачанского района произошла авария с участием семи автомобилей.



Предварительно известно, что среди участников ДТП автомобили "Газель", Opel, DAEWOO Lanos, RENAULT, Porsche Cayenne и грузовик RENAULT. Авария произошла на задымленном участке дороги от выжигания поля.



Пассажир Porsche Cayenne получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.



Работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП

Как сообщал УНН, на кольцевой дороге Львова в ДТП попали 4 автомобиля.