На Полтавщині за вимагання хабара судитимуть двох прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Полтавщині судитимуть прокурора та одного з керівників відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, які підозрюються у вимаганні хабаря у розмірі 5 тисяч доларів за зміну кваліфікації злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно прокурора та одного з керівників відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, які обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що прокурори одержали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США, пообіцявши змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий та укласти угоду про визнання винуватості.
У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали на хабарі у 5 тисяч доларів начальницю одного з відділів Лубенської місцевої прокуратури.