На Полтавщині з підозрою на ботулізм госпіталізували жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В м. Кременчук Полтавської області була госпіталізована жінка із попереднім діагнозом "ботулізм". Про це повідомляє УНН з посиланням на дані звіту Управління цивільного захисту Полтавської ОДА.
"20.10.2018 року до реанімаційного відділення 3-ї міської клінічної лікарні м. Кременчука з попереднім діагнозом: ботулізм госпіталізована громадянка Л. 1987 року народження, мешканка Автозаводського району м. Кременчука", - йдеться у повідомленні відомства.
Як зазначили в ОДА, причиною отруєння стало вживання в їжу риби. Стан здоров’я хворої – тяжкий.
Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано 135 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань. Станом на 20 вересня 2018 р. під час цих спалахів, за попередніми даними, постраждало 838 дітей.