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7 марта, 19:45 • 160005 просмотра

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В Полтавской области с подозрением на ботулизм госпитализировали женщину

В Полтавской области с подозрением на ботулизм госпитализировали женщину

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В г. Кременчуг Полтавской области была госпитализирована женщина с предварительным диагнозом "ботулизм". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные отчета Управления гражданской защиты Полтавской ОГА.

"20.10.2018 года в реанимационное отделение 3-й городской клинической больницы. Кременчуга с предварительным диагнозом: ботулизм госпитализирована гражданка Л. 1987 года рождения, жительница Автозаводского района г. Кременчуга", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ОГА, причиной отравления стало употребление в пищу рыбы. Состояние здоровья больного - тяжелое.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано 135 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний. По состоянию на 20 сентября 2018 во время этих вспышек, по предварительным данным, пострадало 838 детей.

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