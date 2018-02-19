На Полтавщині у вогні загинув чоловік

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. 18 лютого о 13:56 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку на вул. Садова міста Гадяч виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Полтавській області, інформує УНН.

Як зазначили рятувальники, через сильне задимлення в будинку бійці ДСНС, які прибули на місце подіє, працювали у апаратах захисту органів дихання.

“Пожежу було локалізовано о 14:15, а о 14:54 – ліквідовано. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.
Вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін на площі 65 кв.м, домашнє майно та речі, але врятовано від полум’я два житлових будинки, що знаходилися неподалік від осередку займання.
До ліквідації пожежі залучалася 4 чоловіки особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки”, – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у Львові в квартирі на вулиці Зерновій чадним газом отруїлася сім’я.

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