В Полтавской области в огне погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. 18 февраля в 13:56 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в частном жилом доме на ул. Садовая города Гадяч возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, информирует УНН.
Как отметили спасатели, из-за сильного задымления в доме бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, работали в аппаратах защиты органов дыхания.
"Пожар был локализован в 14:15, а в 14:54 - ликвидирован. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.
Огнем уничтожено внутреннее убранство стен на площади 65 кв.м, домашнее имущество и вещи, но спасены от пламени два жилых дома, находившиеся неподалеку от очага возгорания.
К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава 6-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
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