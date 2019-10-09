На Полтавщині невідомі пошкодили дошку героям АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У селищі Чутово Полтавської області невідомі особи пошкодили пам’ятну дошку героям АТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
Про пошкодження поліцію повідомили місцеві мешканці. Наразі слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Нагадаємо, у місті Мена Чернігівської області на кладовищі невідомі пошкодили пам’ятники загиблих учасників антитерористичної операції.