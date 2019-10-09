В Полтавской области неизвестные повредили доску героям АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В поселке Чутово Полтавской области неизвестные повредили памятную доску героям АТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
О повреждении в полицию сообщили местные жители. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, в городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников антитеррористической операции.