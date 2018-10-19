На Полтавщині колишнього журналіста облили нечистотами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Активіста та колишнього журналіста Дмитра Гнапа облили нечистотами у Полтавській області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині та збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти", – написав Гнап.
Інфромацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 КК України, тобто хуліганство, повідомили у відділ комунікації поліції Полтавської області.
"Інцидент стався близько 9:20, неподалік Шишацької районної державної адміністрації. Двоє невідомих чоловіків вилили на активіста нечистоти. За зареєстрованим фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до хуліганських дій", – зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, під час сесії Миколаївської міської ради одного з депутатів облили нечистотами.