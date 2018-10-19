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В Полтавской области бывшего журналиста облили нечистотами

В Полтавской области бывшего журналиста облили нечистотами

Киев  •  УНН

 • 11836 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Активиста и бывшего журналиста Дмитрия Гнапа облили нечистотами в Полтавской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Замечательный утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать", – написал Гнап.

Инфромацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

"Инцидент произошел около 9:20, недалеко Шишацкой районной государственной администрации. Двое неизвестных мужчин вылили на активиста нечистоты. По зарегистрированныму факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям", – отметили в ГУНП.

Напомним, во время сессии Николаевского городского совета одного из депутатов облили нечистотами.

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