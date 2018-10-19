В Полтавской области бывшего журналиста облили нечистотами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Активиста и бывшего журналиста Дмитрия Гнапа облили нечистотами в Полтавской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Замечательный утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать", – написал Гнап.
Инфромацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
"Инцидент произошел около 9:20, недалеко Шишацкой районной государственной администрации. Двое неизвестных мужчин вылили на активиста нечистоты. По зарегистрированныму факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям", – отметили в ГУНП.
Напомним, во время сессии Николаевского городского совета одного из депутатов облили нечистотами.