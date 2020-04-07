На Полтавщині чиновники під час будівельних робіт завдали збитків майже на 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Полтавщині Cлужба безпеки України задокументувала нанесення чиновниками збитків бюджету на суму понад 5,8 млн гривень під час виконання будівельних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України викрила на Полтавщині протиправний механізм нанесення мільйонних збитків бюджету під час виконання ремонтних робіт на об’єктах критичної інфраструктури регіону”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового слідства встановлено, що менеджмент комерційної структури лише частково виконав будівельні роботи за кошти обласного бюджету.
“Бізнесмен підготував акти виконаних робіт, до яких вніс недостовірні дані, зокрема щодо капітального ремонту будівлі „Аеропорт-Полтава“, частина робіт на якому фактично не виконувалась. Колишні посадовці облдержадміністрації, які діяли у змові з комерсантом, прийняли та оплатили в повному обсязі фіктивні акти”, — додається у повідомленні.
Оперативними співробітниками також задокументовано факти порушення податкового законодавства менеджментом комерційної структури під час освоєння бюджетних коштів, що призвело до ухилення від сплати податків в також в особливо великих розмірах. В результаті проведених судово-будівельної та судово-економічної експертиз, а також іншими доказами, отриманими у межах кримінального провадження підтверджено збитків державі на суму понад 5,8 мільйонів гривень.
У ході слідчих дій основному фігуранту кримінального провадження, колишньому директору будівельної фірми, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Полтавщині викрили розкрадання понад 1 млн грн під час ремонту ліцею.