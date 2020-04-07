В Полтавской области чиновники во время строительных работ нанесли ущерб почти на 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На Полтавщине Служба безопасности Украины задокументировала нанесения чиновниками ущерба бюджету на сумму более 5,8 млн гривен при выполнении строительных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области противоправный механизм нанесения миллионных убытков бюджету при выполнении ремонтных работ на объектах критической инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного следствия установлено, что менеджмент коммерческой структуры частично выполнил строительные работы на средства областного бюджета.
"Бизнесмен подготовил акты выполненных работ, к которым внес недостоверные данные, в частности по капитальному ремонту здания "Аэропорт-Полтава", часть работ на котором фактически выполнялась. Бывшие чиновники облгосадминистрации, которые действовали в сговоре с коммерсантом, приняли и оплатили в полном объеме фиктивные акты", - добавляется в сообщении.
Оперативными сотрудниками также задокументированы факты нарушения налогового законодательства менеджментом коммерческой структуры при освоении бюджетных средств, что привело к уклонению от уплаты налогов в также в особо крупных размерах. В результате проведенных судебно-строительной и судебно-экономической экспертизы, а также другими доказательствами, полученными в рамках уголовного производства подтверждено ущерб государству на сумму свыше 5,8 млн гривен.
В ходе следственных действий основному фигуранту уголовного производства, бывшему директору строительной фирмы, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Полтавской области разоблачили хищения более 1 млн грн при ремонте лицея.