На Полтавщині через пожежу загинула пенсіонерка

Так, 9 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сілаєва смт Ромодан Миргородського району в житловому будинку виникла пожежа. Відразу до місця події направлено відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу почали гасіння.

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Вогнем знищено шиферну покрівлю на площі 5 кв. м., перекриття на площі 5 кв. м., дерев’яне вікно, особисті речі та закопчено стіни на площі 30 кв. м.

Причину займання та обставини загибелі жінки з’ясовують фахівці.