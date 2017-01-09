На Полтавщині через пожежу загинула пенсіонерка
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 січня. УНН. У Миргородському районі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло тіло загиблої 90-річної жінки. Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Полтавській області, пише УНН-Центр.
Так, 9 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сілаєва смт Ромодан Миргородського району в житловому будинку виникла пожежа. Відразу до місця події направлено відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу почали гасіння.
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Вогнем знищено шиферну покрівлю на площі 5 кв. м., перекриття на площі 5 кв. м., дерев’яне вікно, особисті речі та закопчено стіни на площі 30 кв. м.
Причину займання та обставини загибелі жінки з’ясовують фахівці.