На Полтавщине из-за пожара погибла пенсионерка
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 января. УНН. В Миргородском районе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело тело погибшей 90-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, пишет УНН-Центр .
Так, 9 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Силаева пгт Ромодан Миргородского района в жилом доме возник пожар. Сразу к месту происшествия направлено отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели сразу приступили к тушению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пожаре на Кировоградщине погиб пенсионер
Огнем уничтожены шиферная кровля на площади 5 кв. м., перекрытия на площади 5 кв. м., деревянное окно, личные вещи и закопчены стены на площади 30 кв. м.
Причину возгорания и обстоятельства гибели женщины выясняют специалисты.