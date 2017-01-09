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На Полтавщине из-за пожара погибла пенсионерка

На Полтавщине из-за пожара погибла пенсионерка

Киев • УНН

 • 7645 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 января. УНН. В Миргородском районе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело тело погибшей 90-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, пишет УНН-Центр .

Так, 9 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Силаева пгт Ромодан Миргородского района в жилом доме возник пожар. Сразу к месту происшествия направлено отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели сразу приступили к тушению.

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Огнем уничтожены шиферная кровля на площади 5 кв. м., перекрытия на площади 5 кв. м., деревянное окно, личные вещи и закопчены стены на площади 30 кв. м.

Причину возгорания и обстоятельства гибели женщины выясняют специалисты.

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