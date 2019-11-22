На Полтавщині блокували виготовлення контрафактних стерилізаторів медобладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Полтавщині правоохоронці блокували виготовлення та реалізацію контрафактного медичного обладнання, експлуатація якого могла призвести до масового зараження та інфікування пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, житель обласного центру організував у кустарних умовах виготовлення апаратів для стерилізації медінвентаря. Чоловік раніше працював на легальному підприємстві, яке виробляло таку продукцію.
Зловмисник зареєстрував кілька комерційних структур для участі у тендерах на поставки обладнання до лікувально-профілактичних закладів. Для перемоги у торгах він використовував підроблений пакет документів на продукцію відомого офіційного виробника стерилізаторів. Ділок встиг поставити до лікувально-профілактичних закладів 70 контрафактних стерилізаторів на суму майже 8 мільйонів гривень.
Все нелегальне устаткування виводиться з експлуатації, ризику для пацієнтів немає. Під час обшуків за місцем нелегального виготовлення стерилізаторів правоохоронці вилучили обладнання та компоненти для їх виготовлення, документацію, яка підтверджує поставки контрафактного устаткування до медичних закладів.
За фактом умисного введення в обіг на територію України небезпечної до використання продукції фігуранту кримінального провадження оголошено підозру за ч. 1 ст. 227 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Карпатському регіоні правоохоронці блокували масштабне розкрадання та незаконний експорт оптових партій державної деревини до ЄС, що завдало державі збитків майже 2 млн гривень.