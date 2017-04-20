На Полтавщині 10-річний хлопчик врятував на пожежі 3-х братів

"Як стало відомо, пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. 4-річний Андрій та 3-річний Олексій гралися з сірниками та підпалили речі у шафі. Мати у цей час із 5-річною донькою Оленкою працювала на городі. В будинку залишалися ще 10-річний Богдан та 1,5-річний Ігор", - йдеться у повідомленні.

Богдан відчувши запах диму побіг до кімнати та відкрив шафу, з якої йшов дим і знайшов там 3-річного Олексія. Дитина забилася у куток між купи речей. 4-річний Андрій розгублено стояв поблизу шафи. Коли старший брат витягував Олексія із шафи, вогонь спалахнув та перекинувся на постіль. Хлопчик виніс із хати двох братів та повернувся за наймолодшим, який спав у дальній кімнаті. Перетнувши задимлену та охоплену вогнем кімнату він підбіг до ліжка, схопив сплячу дитину та вибіг із палаючого будинку.

Залишивши братів на подвір’ї Богдан побіг до матері і почав кликати на допомогу. Коли жінка підбігла до будинку, то винести із нього вже нічого не встигла, старий дерев’яний будинок за лічені хвилини був повністю охоплений полум’ям.

Як повідомляв УНН 18 квітня, минулого тижня в Україні ліквідовано 1 тис. 651 пожежу та врятовано 26 осіб.

