В Полтавской области 10-летний мальчик спас на пожаре 3-х братьев

"Как стало известно, пожар возник из-за детских шалостей с огнем. 4-летний Андрей и 3-летний Алексей играли со спичками и подожгли вещи в шкафу. Мать в это время с 5-летней дочкой Леночкой работала в огороде. В доме оставались еще 10-летний Богдан и 1,5-летний Игорь ", - говорится в сообщении.

Богдан почувствовав запах дыма побежал в комнату и открыл шкаф, из которой шел дым и нашел там 3-летнего Алексея. Ребенок забился в угол между вещами. 4-летний Андрей растерянно стоял возле шкафа. Когда старший брат извлек Алексея из шкафа, огонь вспыхнул и перевернулся на постель. Мальчик вынес из дома двух братьев и вернулся за самым маленьким, который спал в дальней комнате. Пройдя через задымленную и охваченную огнем комнату, он подбежал к кровати, схватил спящего ребенка и выбежал из горящего дома.

Оставив братьев во дворе Богдан побежал к матери и стал звать на помощь. Когда женщина подбежала к дому, то вынести из него уже ничего не успела, старый деревянный дом в считанные минуты был полностью охвачен пламенем.

Как сообщал УНН 18 апреля, на прошлой неделе в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар и спасены 26 человек.