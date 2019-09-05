На подвір'ї будинку у Донецькій області вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У селі Спасько-Михайлівка Донецької області граната вибухнула на подвір’ї приватного будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вибухом у будинку повибивало вікна, а також пошкодило автомобіль господаря будинку. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.
Під час огляду подвір’я було виявлено фрагмент запалу гранати УЗРГМ-2 та уламки від неї.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією "замах на вбивство".
Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків у Тернопільській області вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Пізніше стало відомо, що постраждали ректор Національного економічного університету та його дружина. Обох постраждалих госпіталізували. На місці вибуху виявили записку "подарунок від нас memento mori ректор memento mori".
Поліція розслідує вибух як замах на вбивство.
Також нагадаємо, що з’явилися подробиці про стан потерпілого ректора та його дружини.