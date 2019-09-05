Во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100162 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116278 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108002 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114489 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121735 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149283 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190435 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната

Во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 17068 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В селе Спасско-Михайловка Донецкой области граната взорвалась во дворе частного дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Взрывом в доме выбило окна, а также повредило автомобиль хозяина дома. Никто из жильцов дома не пострадал.

Во время осмотра двора был обнаружен фрагмент запала гранаты УЗРГМ-2 и обломки от нее.

По данному факту начато досудебное расследование по правовой квалификацией "покушение на убийство".

Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".

Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.

Также напомним, что появились подробности о состоянии пострадавшего ректора и его жены.

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