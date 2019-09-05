Во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В селе Спасско-Михайловка Донецкой области граната взорвалась во дворе частного дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Взрывом в доме выбило окна, а также повредило автомобиль хозяина дома. Никто из жильцов дома не пострадал.
Во время осмотра двора был обнаружен фрагмент запала гранаты УЗРГМ-2 и обломки от нее.
По данному факту начато досудебное расследование по правовой квалификацией "покушение на убийство".
Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".
Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.
Также напомним, что появились подробности о состоянии пострадавшего ректора и его жены.