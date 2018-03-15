На подвір'я закарпатця кинули вибухівку
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні на подвір'ї мешканця с.Оноківці Ужгородського району вибухнув невідомий предмет. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
За попередньою версією це могла бути граната.
Про вибух на власному подвір'ї до поліції повідомив сам господар. На місці події встановлено, що вибух стався між огорожею і фасадом будинку. У результаті пошкоджено металеву огорожу та зовнішню частину кондиціонеру.
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"На щастя, постраждалих внаслідок вибуху немає, хоча на момент інциденту у будинку знаходився господар, його дружина і малолітня дитина. Поліція зібрала фрагменти вибухового предмету і направила їх на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Тривають перевірки", - розповів УНН речник ГУ НП у Закарпатській області Володимир Павлюх.