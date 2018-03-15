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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33315 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38756 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 85862 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Во двор закарпатца бросили взрывчатку

Во двор закарпатца бросили взрывчатку

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня во дворе жителя с.Онокивци Ужгородского района взорвался неизвестный предмет. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По предварительной версии это могла быть граната.

О взрыве на собственном дворе в полицию сообщил сам хозяин. На месте происшествия установлено, что взрыв произошел между ограждением и фасадом дома. В результате повреждено металлическое ограждение и внешняя часть кондиционера.

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"К счастью, пострадавших в результате взрыва нет, хотя на момент инцидента в доме находился хозяин, его жена и малолетний ребенок. Полиция собрала фрагменты взрывного предмета и направила их на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Продолжаются проверки", - рассказал УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Владимир Павлюх.

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