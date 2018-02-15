На початок бойових дій в ЗСУ лише 56 із 117 з’єднань і частин знаходились в бойовій готовності – Коваль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на 2014 рік в Збройних силах України з 117 з’єднань і частин в бойовій готовності знаходились 56. Про це під час засідання Оболонського районного суду Києва заявив колишній виконуючий обов’язки міністра оборони Михайло Коваль, передає кореспондент УНН.
“Стан бойової готовності військових сил України на початок 2014 року був наступним. Сухопутні війська ЗСУ — було 35 з’єднань і частин, з них готових 10, частково готових — 5, неготових 20. Військово-морські сили ЗСУ — 37 з’єднань і частин, з них 14 готових, 15 неготових, та інші частково готові.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На момент російської агресії українські війська були абсолютно неготові - Коваль
Стан бойової готовності військових частин та складових бойового та оперативного забезпечення на початок 2014 року був наступним. ВДВ — всього 5 бригад, з них готових — 1, це 95 бригада була, неготових — 4. Сухопутні війська ЗСУ — 38 з’єднань і частин, з них готових 13, частково готових — 9, 16 не готових.
Повітряні сили — 64 з’єднань і частин, з них 35 готових, 2 частково готові, 27 неготові... І того разом ЗСУ — 117 з’єднань і частин, готових 56, частково готових — 11, неготових 50”, — розповів М.Коваль.