На начало боевых действий в ВСУ лишь 56 из 117 соединений и частей находились в боевой готовности - Коваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на 2014 год в Вооруженных силах Украины из 117 соединений и частей в боевой готовности находились 56. Об этом во время заседания Оболонского районного суда Киева заявил бывший исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, передает корреспондент УНН.
"Состояние боевой готовности вооруженных сил Украины к началу 2014 года было следующим. Сухопутные войска ВСУ - было 35 соединений и частей, из них готовых 10 частично готовых - 5, неготовых 20. Военно-морские силы ВСУ - 37 соединений и частей, из них 14 готовых, 15 неготовых, и другие частично готовы.
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Состояние боевой готовности воинских частей и составляющих боевого и оперативного обеспечения на начало 2014 года было следующим. ВДВ - всего 5 бригад, из них готовых - 1, это 95 бригада была, неготовых - 4. Сухопутные войска ВСУ - 38 соединений и частей из них готовых 13, частично готовых - 9, 16 не готовых.
Воздушные силы - 64 соединений и частей, из них 35 готовых, 2 частично готовы, 27 не готовы...
И того вместе ВСУ - 117 соединений и частей, готовых 56, частично готовых - 11 неготовых 50", - рассказал М.Коваль.