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На початку року пасажирооборот зріс майже на 4%

На початку року пасажирооборот зріс майже на 4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У перші два місяці поточного року пасажирооборот зріс на 3,7%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

“У січні — лютому 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 14,5 млрд пас.км, що становить 103,7% від обсягу січня — лютого 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послугами пасажирського транспорту скористалося 729,4 млн пасажирів, або 99,9% від обсягу січня — лютого 2017 року.

Нагадаємо, минулого року обсяги перевезень пасажирів зросли. Зокрема пасажирооборот збільшився на 7,4%.

Українські Національні Новини

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