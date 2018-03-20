В начале года пассажирооборот вырос почти на 4%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В первые два месяца текущего года пассажирооборот вырос на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
“В январе — феврале 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 14,5 млрд пас.км, что составляет 103,7% от объема января — февраля 2017 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что услугами пассажирского транспорта воспользовались 729,4 млн пассажиров, или 99,9% от объема января — февраля 2017 года.
В прошлом году объемы перевозок пассажиров выросли. В частности пассажирооборот увеличился на 7,4%.