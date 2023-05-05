На платформі United24 за рік зібрали понад 330 млн доларів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За рік за допомогою української фандрейзингової платформи United24 вдалося зібрати понад 330 млн доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої річниці створення платформи, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Понад 330 млн доларів за перший рік акумулювала наша фандрейзингова команда United24»,- сказав Зеленський.
Зеленський повідомив, що у перший рік United24 зосередилась на трьох напрямах. Оборона та розмінування – це перший. Другий – медицина. І третій – відбудова.
«Робляться потужні речі. Наприклад, United24 допомагає створювати перший у світі флот морських дронів», - сказав Зеленський.
Доповнення
25 одиниць реабілітаційного обладнання придбано за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.