На півночі Сирії знищено 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Військово-повітряні сили Туреччини в рамках операції “Щит Євфрату” знищили 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава” на півночі Сирії, повідомляє Anadolu з посиланням на Генштаб військових сил Туреччини, передає УНН.
Під час авіарейдів було знищено 17 об’єктів ІД на півночі Сирії.
Зазначимо, що антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з літа 2016 року за підтримки ЗС Туреччини.
В рамках операції поставлені цілі очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії в боротьбі з "Ісламською державою".
Як повідомляв УНН, Туреччина направила танки та бронетехніку до кордону з Іраком.