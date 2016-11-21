На півночі Сирії знищено 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава”

Під час авіарейдів було знищено 17 об’єктів ІД на півночі Сирії.

Зазначимо, що антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з літа 2016 року за підтримки ЗС Туреччини.

В рамках операції поставлені цілі очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії в боротьбі з "Ісламською державою".

Як повідомляв УНН, Туреччина направила танки та бронетехніку до кордону з Іраком.