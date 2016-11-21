На севере Сирии уничтожили 17 объектов террористической группировки "Исламское государство"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Военно-воздушные силы Турции в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожили 17 объектов террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Турции, передает УНН.
Во время авиарейдов уничтожили 17 объектов ИГ на севере Сирии.
Отметим, что антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с лета 2016 года при поддержке ВС Турции.
В рамках операции поставили цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии в борьбе с "Исламским государством".
Как сообщал УНН, Турция направила танки и бронетехнику к границе с Ираком.