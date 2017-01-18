На півночі Малі внаслідок підриву смертника біля військової бази загинуло близько 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні влада африканської країни Малі повідомила про загибель 40 людей внаслідок нападу смертника на військовий табір, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначає видання, кілька десятків осіб стали жертвами нападу, який стався у середу, в місті Гао на півночі Малі. Автомобіль, керований смертником, в'їхав на територію військового табору у момент, коли проходив збір солдатів, після чого пролунав вибух.
Повідомляється, що за даними агентства AFP, кількість жертв наразі становить 40 осіб. Ще десятки солдатів внаслідок вибуху отримали поранення та були госпіталізовані.
Як зазначається, що на території табору розміщувалися солдати урядових військ, а також колишні бійці різних озброєних груп в країні, які спільно, у координації з миротворчими силами Організації Об'єднаних Націй, патрулюють північні регіони Малі, де продовжують свою діяльність ісламістські угруповання, пов'язані з Аль-Каїдою.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок вибуху замінованого автомобіля на півдні Багдада в Іраку загинули щонайменше сім осіб і було поранено ще 20 людей.