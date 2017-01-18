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На севере Мали в результате подрыва смертника возле военной базы погибли около 40 человек

На севере Мали в результате подрыва смертника возле военной базы погибли около 40 человек

Киев • УНН

 • 7252 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня власти африканской страны Мали сообщили о гибели 40 человек в результате нападения смертника на военный лагерь, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

 

Как отмечает издание, несколько десятков человек стали жертвами нападения, которое произошло в среду, в городе Гао на севере Мали. Автомобиль, управляемый смертником, въехал на территорию военного лагеря в момент, когда проходил сбор солдат, после чего прогремел взрыв.

Сообщается, что по данным агентства AFP, число жертв сейчас составляет 40 человек. Еще десятки солдат в результате взрыва получили ранения и были госпитализированы.

Как отмечается, на территории лагеря размещались солдаты правительственных войск, а также бывшие бойцы различных вооруженных групп в стране, которые совместно, в координации с миротворческими силами Организации Объединенных Наций, патрулируют северные регионы Мали, где продолжают свою деятельность исламистские группировки, связанные с Аль-Каидой.

Напомним, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада в Ираке погибли по меньшей мере семь человек и были ранены еще 20 человек.

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