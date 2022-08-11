На півночі Греції потяг убив трьох мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Троє мігрантів було збито потягом неподалік північного грецького міста Драма. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
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За повідомленням, ці троє, ймовірно, мігранти, спали на залізничних коліях, коли о 6:20 ранку їх збив поїзд, що прямував з Драми до Салоніки.
Нині невідомо з яких країн вони прибули.
Машиніста потягу затримано та відпущено на час проведення слідчих дій. Водій сказав поліції, що він не мав часу зреагувати, коли раптово побачив трьох чоловіків, які сплять на коліях.
Силовики підозрюють, що троє чоловіків прямували до кордону з Північною Македонією, щоби продовжити свій шлях до Центральної Європи.
Мігранти, які прибувають до Греції з Туреччини, часто йдуть слідами, щоб уникнути поліцейських перевірок на дорогах північної Греції.