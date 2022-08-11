На севере Греции поезд убил троих мигрантов

Детали

По сообщению, эти трое, вероятно, мигранты, спали на железнодорожных путях, когда в 6:20 утра их сбил поезд, следовавший из Драмы в Салоники.

В настоящее время неизвестно из каких стран они прибыли.

Машинист поезда задержан и отпущен на время проведения следственных действий. Водитель сказал полиции, что у него не было времени среагировать, когда внезапно увидел трех мужчин, спящих на путях.

Силовики подозревают, что трое мужчин направлялись к границе с Северной Македонией, чтобы продолжить свой путь в Центральную Европу.

Мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, часто идут по следам, чтобы избежать полицейских проверок на дорогах северной Греции.