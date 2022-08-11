На севере Греции поезд убил троих мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Трое мигрантов были сбиты поездом недалеко от северного греческого города Драма. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.
Детали
По сообщению, эти трое, вероятно, мигранты, спали на железнодорожных путях, когда в 6:20 утра их сбил поезд, следовавший из Драмы в Салоники.
В настоящее время неизвестно из каких стран они прибыли.
Машинист поезда задержан и отпущен на время проведения следственных действий. Водитель сказал полиции, что у него не было времени среагировать, когда внезапно увидел трех мужчин, спящих на путях.
Силовики подозревают, что трое мужчин направлялись к границе с Северной Македонией, чтобы продолжить свой путь в Центральную Европу.
Мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, часто идут по следам, чтобы избежать полицейских проверок на дорогах северной Греции.