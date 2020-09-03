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На півдні Україні військові провели навчання з "Гіацинтами-С"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. На півдні Україні, на одному з полігонів бойової підготовки, військовослужбовці провели навчання з гаубицями "Д-30" та САУ "Гіацинт-С". Про це УНН повідомили у командуванні Об'єднаних сил ЗС України.

На півдні Україні військові провели навчання з "Гіацинтами-С"

“На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні України, тривають тренування розрахунків гаубичної артилерії. Практичні навички під час розгортання батареї і виконання нормативів із підготовки до стрільби, вдосконалюють обслуги гаубиць “Д-30” та самохідних артилерійських установок “Гіацинт-С”, які знаходяться у підпорядкуванні Командування Об’єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача ОС ЗС України Сергія Наєва, тренування включають в себе вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, дії за ввідними, а також перехід на різні режими ведення вогню.

Вказано, що відпрацювання нормативів у підрозділах, які несуть бойову службу на південному напрямку, завжди відбувається в умовах, наближених до бойових.

Нагадаємо, представники Сухопутних військ ЗСУ прибули до ФРН на міжнародні навчання Combined Resolve.

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