На юге Украины военные провели учения с "Гиацинтами-С"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На юге Украины, на одном из полигонов боевой подготовки, военнослужащие провели учения с гаубицами "Д-30" и САУ "Гиацинт-С". Об этом сообщили УНН в командовании Объединенных сил ВС Украины.
"На одном из полигонов боевой подготовки, что на юге Украины, продолжаются тренировки расчетов гаубичной артиллерии. Практические навыки во время развертывания батареи и выполнения нормативов по подготовке к стрельбе, совершенствуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С", которые находятся в подчинении Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
По словам командующего ОС ВС Украины Сергея Наева, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщика, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.
Указано, что отработка нормативов в подразделениях, несущих боевую службу на южном направлении, всегда происходит в условиях, приближенных к боевым.
Напомним, представители Сухопутных войск ВСУ прибыли в ФРГ в международные учения Combined Resolve.